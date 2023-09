Wahl in der Slowakei: Wendet sich das Land Moskau zu?

Menschen geben ihre Stimmen bei der Parlamentswahl in der Slowakei ab.

Die Wahl in der Slowakei gilt als wegweisend. Die größte Oppositionspartei lehnt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Der Ausgang des Votums in dem EU- und Nato-Land ist...