Wahlkampf auf dem Rücken des Klimas: Sunak spaltet Partei

Deshalb soll es das Klima richten für den abgeschlagenen Premier. „Hart bedrängte Familien sollten keinen unerschwinglichen Preis zahlen müssen, um Netto-Null zu erreichen“, betonte Sunak in einem Gastbeitrag für die konservative Boulevardzeitung „Sun“, die für eine Verschiebung des Verbrennerverbots getrommelt hatte. Am Klimaziel, dass Großbritannien bis 2050 emissionsfrei sein soll, hält Sunak ausdrücklich fest. Doch erstens, so betont er, habe London bereits mehr geleistet als die meisten Industriestaaten. Und zweitens werde das Land seine Verpflichtungen dennoch einhalten. „Unser neuer Ansatz wird die unglaublichen Möglichkeiten grüner Industrien mit noch größerem Enthusiasmus nutzen“, betonte Sunak.