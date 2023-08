Wallfahrt in Fatima: Papst Franziskus betet für Frieden

Der Papst hatte seine Reise zum Weltjugendtag in Lissabon für einen kurzen Abstecher in den Ort nördlich der Hauptstadt genutzt, in dem 1917 drei Hirtenkindern die Gottesmutter Maria mehrfach erschienen sein soll. Just an jener Stelle bei der Erscheinungskapelle betete der Papst und sprach von einem „Haus der Freude“. Maria führe die Gläubigen auch heute noch zu Jesus, sagte der Pontifex.