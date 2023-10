Was bedeutet die Wahl in Polen für Deutschland?

Wie lange kann das dauern?

Das Parlament tritt spätestens in 30 Tagen zusammen. Dann wird der Präsident eine Fraktion mit der Regierungsbildung beauftragen, das ist traditionell die stärkste Partei. Die PiS hätte dann 14 Tage Zeit, um eine Mehrheit zusammenzubekommen – und wird scheitern. Danach ist die Opposition am Zug und hat 14 Tage Zeit. In spätestens zwei Monaten wird es also eine neue Regierung geben.