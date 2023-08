Weiterflug von Baerbock auch im zweiten Anlauf gescheitert

Baerbock wollte trotz einer Panne an ihrem Regierungsflugzeug zu ihrem Besuch in der Pazifik-Region weiterfliegen. Aus Delegationskreisen hieß es am Abend in Abu Dhabi: „Wir freuen uns, dass wir die unterbrochene Reise nach Australien heute Nacht fortsetzen können.“ Die Landung war in der Metropole Sydney vorgesehen. Das Reiseprogramm wurde entsprechend angepasst.