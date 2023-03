Weltklimarat legt Abschlussbericht zur Klimakatstraophe vor

„Was darin steht, ist wissenschaftlich gesetzt, das wird nicht mehr in Frage gestellt“, sagte Jochem Marotzke, der Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, der Deutschen Presse-Agentur. „Was daraus gemacht wird, ist eine andere Frage.“ Marotzke hat an mehreren Berichten des Weltklimarats mitgewirkt, ist aber an diesem Bericht nicht beteiligt.