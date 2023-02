Proteste im Iran: Wenn Haare Meinungsfreiheit bedeuten

Das heißt, eine Frisur kann für eine politische Einstellung stehen.

Haare bekommen eine politische Bedeutung, etwa die der Selbstermächtigung – selbst darüber zu bestimmen, was ich mit meinem Körper mache, wie ich ihn zeige und wie ich mich als Frau innerhalb des öffentlichen Blicks positioniere. Insbesondere bei emanzipatorischen Bewegungen gerät das Haar in den Fokus. Zum Beispiel haben sich viele Frauen in den 1920er Jahren einen Bubikopf schneiden lassen. Das ging einher mit einer Mode, die ihre Körper nicht mehr so eingeengt hat, das Korsett fiel weg. Sie haben sich als moderne Frau, als neue Frau definiert, Gleichberechtigung und Unabhängigkeit gefordert. 1918 haben die Frauen sich das Wahlrecht erkämpft. Vorher war um die Wende zum 20. Jahrhundert in der Kunst das Bild der dämonischen Frau verbreitet, etwa bei Franz von Stucks „Die Sünde“: die Frau mit den gelösten, lockigen Haaren, die als Bedrohung wahrgenommen wurde.