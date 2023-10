Wie Israelis nach verschleppten Familienmitgliedern suchen

Seit dem Wochenende klicken sich Familie und Freunde durch Soziale Medien wie Telegram, in der Hoffnung, ein Lebenszeichen zu entdecken. Tal Barbibay sei hin- und hergerissen, zwischen dem Wunsch nach Gewissheit, was mit ihren Freunden passiert ist, und der Horrorvorstellung, was ihnen alles zugestoßen sein kann. Sind sie schon tot, lebendig, müssen sie leiden? „Ich weiß nicht, was besser ist.“ Am Wochenende taucht ein weiteres Video auf, in dem sie Noa identifiziert haben. Darin sitzt sie auf einer Couch und trinkt. Seitdem gibt es nichts Neues von dem Paar.