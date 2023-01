Zählen statt liefern: Noch kein Marschbefehl für den Leopard

In den vergangenen Wochen stieg der Druck auf Scholz massiv. Vor dem Treffen in Ramstein flehte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Bundeskanzler Scholz geradezu an, die Panzer zu liefern. „Ihr seid doch erwachsene Leute. Sie können gerne noch sechs Monate lang so reden, aber bei uns sterben Menschen - jeden Tag“, sagte er in einem ARD-Interview. „Im Klartext: Kannst du Leoparden liefern oder nicht? Dann gib' sie her!“