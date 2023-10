Zeichen auf Wechsel: Endergebnis in Polen erwartet

EU-Parlamentsvizepräsidentin Katarina Barley (SPD) sieht in dem nach den Prognosen erwarteten Ergebnis der Parlamentswahl auch eine Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat in der EU. „Diese Wahl ist auch ein Signal an die anderen Autokraten in der EU. Am Ende setzt sich der Rechtsstaat durch“, sagte die SPD-Politikerin der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.