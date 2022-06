Ahr-Landrätin Weigand will „Dinge weiter klar ansprechen“

Jetzt teilen:

Bonn - Bei der Entgegennahme eines Medienpreises hat sich Ahr-Landrätin Cornelia Weigand zu einer Politik der ehrlichen Worte bekannt. „Es scheint ja schon als Mut zu gelten, den Finger in die berühmte Wunde zu legen, Dinge klar anzusprechen, schlicht Notwendiges einzufordern“, sagte die parteilose Politikerin des Landkreises Ahrweiler am Dienstag nach einer Mitteilung des Bonner Medien-Clubs, der sie mit seinem „Bröckemännche-Preis“ ehrte. Sie habe dies in der Flutkatastrophe und in den Monaten danach so gehalten „und ich werde nicht aufhören damit“, sagte Weigand.

