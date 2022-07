Ampelparteien: Mehr Demokratiebildung an Schulen und Kitas

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Die drei Ampelparteien im Mainzer Landtag wollen die Demokratiebildung an den Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz stärken. In einem Forderungskatalog rufen sie die rot-grün-gelbe Landesregierung unter anderem dazu auf, den Sozialkundeunterricht in den Schulen und die Demokratiepädagogik in Kindertagesstätten auszubauen.

Der sozialdemokratische Abgeordnete Sven Teuber (SPD) nutzte die Debatte, um für eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre zu werben. „Demokratie ist sexy, wenn man mitmachen darf“, sagte er. Die oppositionelle CDU ging auf seine Forderung, sich der Einführung eines jüngeren Wahlalters nicht länger zu widersetzen, in der Aussprache nicht ein.

© dpa-infocom, dpa:220707-99-942701/3