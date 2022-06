Ausbildung modernisiert: Mentale Stärke wichtig

Roger Lewentz (SPD, r), Innenminister von Rheinland-Pfalz, beobachtet eine SEK-Übung. (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa)

Mainz - Auf mentale Stärke und die Persönlichkeit kommt es bei der Ausbildung der 303 Polizei-Spezialkräfte in Rheinland-Pfalz genauso an wie auf körperliche Leistungsfähigkeit. Darauf hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz bei der Vorstellung der Ausbildung hingewiesen, die seit den Terroranschlägen in Paris 2015 mit Hilfe von Wissenschaftlern modernisiert worden ist.

„Zu den Aufgaben der Spezialeinheiten gehören die Bekämpfung der schweren Gewaltkriminalität, der Einsatz bei Geiselnahmen, Entführungen, Erpressungen, der Schutz besonders gefährdeter Personen sowie die Bewältigung sonstiger lebensbedrohlicher Einsatzlagen“, sagte Lewentz. „Das ist ein sehr, sehr gefahrgeneigter Job.“

Bewerber müssen eine Testwoche durchlaufen, wie Polizeipsychologe Stefan Schade erklärte. Dazu gehörten neun Einsätze, ein vierstündiger Persönlichkeitstest sowie persönliche Interviews. „In den letzten Jahren hatten wir mehr geeignete Bewerber als Stellen“, berichtete Christian Beck von der zentralen Ausbildungsstelle der Spezialeinheiten. Für rund 15 Plätze habe es zuletzt 90 Bewerber gegeben. Voraussetzung für die Bewerbung sind zwei Jahre Berufserfahrung bei der Polizei nach dem dreijährigen Studium an der Polizeihochschule. Nach dem bestandenen Auswahlverfahren folgt eine 25-wöchige Ausbildung.

