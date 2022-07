Ausschuss zur Ahr-Flut: Zeuge belastet Innenminister Lewentz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) sprechen in Schuld mit einem Anwohner. Die Gemeinde im Kreis Ahrweiler wurde von dem Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen. (Foto: Thomas Frey/dpa )

MAINZ - Die Fragezeichen hinter dem Verhalten des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) in der verheerenden Nacht der Ahr-Flut werden wieder größer. Am Freitag hat vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages in Mainz, der seit Monaten die Geschehnisse rund um die Katastrophe aufarbeitet, ein Journalist des Regionalsenders Mittelrhein TV ausgesagt, der Reporter Willi Willig. Willigs Aussagen haben das Potenzial, Innenminister Lewentz zu belasten.

Der Reihe nach: Willig war am Abend des Unglücks mit dem Auto auf dem Weg zur Ahr, Videos für seinen Sender drehen, als er auf der Gegenfahrbahn Innenminister Lewentz im Auto entdeckte. Lewentz war gerade auf dem Rückweg von der Technischen Einsatzleitung (TEL) im Kreis Ahrweiler, wo er sich ein Bild der Hochwasserlage verschaffen wollte. Weil Willi Willig die Nummer des Innenministers hatte, rief er ihn umgehend an – gegen 19.45 Uhr.

Wie lief das Telefonat?

Über die Inhalte des Telefonats sagte Willig im U-Ausschuss aus, dass Lewentz ihn informiert habe, dass die Lage am Oberlauf der Ahr bereits „katastrophal und schlimm“ sei. Konkret habe er die Dörfer Dorsel und Schuld genannt. Weiter soll Lewentz ihm mitgeteilt haben, dass in Schuld bereits ein Haus eingestürzt sei.

Diese Aussagen stehen im krassen Kontrast mit den bisherigen Aussagen von Lewentz über sein Wissen in der Flutnacht. Bislang hatte Lewentz stets ausgesagt, dass sich seiner Meinung nach die Mitarbeiter in der TEL auf ein großes Hochwasser vorbereitet haben, nicht aber auf eine „Sturzflut“. Dennoch bezeichnete er gegenüber die Willig die Lage frühzeitig als „katastrophal“.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Uhrzeit. Um 19.45 Uhr soll Lewentz demnach bereits bewusst gewesen sein, dass in Schuld ein Haus eingestürzt ist. Aus den Beweisakten des U-Ausschusses geht hervor, dass Lewentz ab 21.36 Uhr einen Chat mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gehabt hat. In dieser Kommunikation ging Dreyer davon aus, dass der Höchststand des Hochwassers fälschlicherweise erst am Folgetag erreicht werde. Zudem fragte sie, ob Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) bereits über das Hochwasser informiert sei. Antwort Lewentz: „Das weiß ich gar nicht, sie hat ein eigenes Lagesystem. Wenn wir genaueres wissen, informieren wir sie morgen über unsere Erkenntnisse.“ Von einer „katastrophalen“ oder „schlimmen“ Lage kein Wort. Auch keine Information über ein eingestürztes Haus in Schuld.

Noch eine weitere Ungereimtheit

Der nächste Kontakt zwischen Lewentz und Dreyer fand dann erst wieder um 0.58 Uhr statt. Lewentz schrieb: „Liebe Malu, die Lage eskaliert. In der OG Schuld, LK Ahrweiler sind wohl 6 Häuser eingestürzt. Weitere Einstürze drohen. Es kann Tote geben/ gegeben haben.“ Rund fünf Stunden nach dem Telefonat mit Willig.

Eine weitere Ungereimtheit gibt es mit einer weiteren Behauptung von Lewentz vor dem U-Ausschuss. In seiner Vernehmung im April hatte der Innenminister laut Mitschrift angegeben, am Abend des Unglücks nicht an den überfluteten Campingplatz Dorsel gefahren zu sein, unter anderem, weil ihm Willig am Telefon mitgeteilt habe, dass dort das Handynetz zusammengebrochen sei. Willig selbst allerdings bestritt am Freitag bei seiner Vernehmung, das dem Innenminister gesagt zu haben. „Wir haben ja über Handy telefoniert zu diesem Zeitpunkt.“ Der Reporter habe zudem „bis zu meiner Abfahrt um 0.45 Uhr aus dem Ahrtal durchgehend Handyempfang mit D1 gehabt“.