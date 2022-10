Bald keine Winter- und Pfingstferien mehr in Rheinland-Pfalz

Die Winterferien in Rheinland-Pfalz sollen ab dem Schuljahr 2024/2025 abgeschafft werden. (Symbolfoto: Drubig-Photo/stock.adobe)

MAINZ - Rheinland-Pfalz schafft die „kleinen“ Ferien wieder ab: Ab dem Schuljahr 2024/2025 gibt es in dem Bundesland vorerst keine Winter- und Pfingstferien mehr. Sie werden abgeschafft, um so „perspektivisch wieder längere Weihnachtsferien möglich“ zu machen, teilt das Bildungsministerium in Mainz mit. Gerade die Winterferien (im Februar) waren seit ihrer Einführung vor wenigen Jahren umstritten: Zum einen fielen so die Weihnachtsferien knapper aus, so dass Skiurlaub – abgesehen von den Corona-Auflagen zuletzt - meist so gut wie unmöglich war, da dafür praktisch nur die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr blieb.



Zum anderen gab es eine zeitliche „Kollision“ mit der Fastnachtskampagne – 2019 etwa wurde deswegen eigens der Jugendmaskenzug in Mainz verlegt, andernorts fiel er teilweise ganz aus. Die Winter- und Pfingstferien gab es nicht in jedem Schuljahr, sondern im Wechselmodus, also abwechselnd.

Der Neuregelung der Ferientermine bis zum Schuljahr 2029/2030 sei nun ein Anhörungsverfahren vorausgegangen, bei dem „mehr als 50 Behörden, Gremien, Institutionen und Verbände nach ihrer Meinung gefragt wurden“, berichtet eine Ministeriumssprecherin. Damit nähern sich auch die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen wieder etwas aneinander an, die sich gemäß dem so genannten „Hamburger Abkommen“ eigentlich mit dem Saarland in einer „Feriengruppe“ befinden, aber immer unterschiedlichere Wege gegangen waren.

Große Unterschiede zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz

Die Unterschiede sind gerade in den nächsten Monaten deutlich: So haben die Rheinland-Pfälzer demnächst zwei Wochen Herbstferien, die Hessen nur eine Woche Ende Oktober. Die Weihnachtsferien dauern in Rheinland-Pfalz bis 2. Januar (Hessen: bis 7. Januar), die Osterferien vom 3. bis 6. April 2023 (Hessen: 3. bis 22. April), und dann unterbricht man in Rheinland-Pfalz nochmal vom 30. Mai bis 7. Juni für Pfingstferien – die es in Hessen nicht gibt. Die Sommerferien starten dann in den beiden Ländern wieder gemeinsam am 24. Juli 2023 und dauern (beiderorts!) bis 1. September. Für Familien in Grenzregionen, deren Kinder Schulen in unterschiedlichen Bundesländern besuchen, macht das die Urlaubsplanung doppelt schwer.