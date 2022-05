Barley bei Festakt zum 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Rheinland-Pfalz ist zwei Jahre älter als die Bundesrepublik Deutschland. Zum 75. Geburtstag laden Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Landtagspräsident Hendrik Hering am Verfassungstag an diesem Mittwoch (18. Mai) rund 500 Gäste in das Staatstheater nach Mainz (11.00 Uhr) ein. Festrednerin ist die Vizepräsidentin im Europäischen Parlament, Katarina Barley (SPD).

Beim dem Festakt geht es um die Entwicklung des Bundeslandes, das 1947 aus der Retorte entstand, und um seine Zukunft innerhalb Europas. Durch das Programm führt der Mainzer Kabarettist Tobias Mann. Der Festakt wird auch im SWR-Fernsehen übertragen.

Vor 75 Jahren haben die Menschen am 18. Mai über die Verfassung des Bindestrich-Bundeslands abgestimmt und sie mit einer knappen Mehrheit von 53 Prozent angenommen. Zugleich wurde der erste Landtag gewählt und der Verfassungsgerichtshof samt Präsidenten eingesetzt. Mit dem dreitägigen Rheinland-Pfalz-Tag von Freitag bis Sonntag in Mainz und vielen kleineren Veranstaltungen im ganzen Land feiert Rheinland-Pfalz diesen Geburtstag.

© dpa-infocom, dpa:220517-99-326611/2