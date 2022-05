Barmer: Pflegeheimbewohner in Rheinland-Pfalz zahlen zu viel

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. (Bild: dpa) (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild)

Mainz - Pflegebedürftige in den rheinland-pfälzischen Heimen werden nach Einschätzung der Barmer Krankenkasse stärker zur Kasse gebeten als im Bundesdurchschnitt. Die Landesregierung bezuschusse seit 2003 die Investitionskosten der Einrichtungen nicht mehr, sagte die Landesgeschäftsführerin, Dunja Kleis, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Eine volle Übernahme dieser Kosten für die rund 37.000 Pflegeheimbewohner mache im Jahr etwa 207 Millionen Euro aus. Der Landeshaushalt liege insgesamt bei 20,6 Milliarden Euro. 13 Bundesländer förderten die Investitionskosten, wenn auch mit unterschiedlichen hohen Anteilen. Nur in Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt gebe es gar nichts.

Die Heimbewohner müssten in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt 442 Euro pro Monat an Investitionskosten bezahlen. Dazu kämen durchschnittlich 888 Euro für die Pflegebetreuung sowie 934 Euro für Unterkunft und Pflege. Der Eigenanteil von insgesamt 2264 Euro liege über dem Bundesdurchschnitt. Teurer sei die Heimunterbringung nur noch in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.

