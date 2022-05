Bedauern über Rücktritt von Speyerer Generalvikar

Jetzt teilen:

Speyer - Das Ausscheiden von Generalvikar Andreas Sturm aus dem Bistum Speyer und dessen Wechsel zur Altkatholischen Kirche hat Bedauern ausgelöst. „Die Gründe des Rücktritts können wir nachvollziehen und doch bedauern wir, einen menschennahen Fürsprecher, der für eine moderne Kirche steht, nicht mehr als "Mitstreiter" an unserer Seite zu wissen“, teilte der Vorstand der Diözesanversammlung laut Mitteilung vom Montag in Speyer mit.

Sturm ist am Freitag von seinem Amt zurückgetreten, weil er künftig als Priester in der Altkatholischen Kirche arbeiten will. Seine Abkehr von der römischen-katholischen Kirche hatte er so begründet: „Ich habe im Lauf der Jahre Hoffnung und Zuversicht verloren, dass die römisch-katholische Kirche sich wirklich wandeln kann.“

Auch der Katholikenrat im Bistum Speyer bedauerte den Schritt von Sturm. „Gerade in diesen Themen, welche Veränderungen in unseren Kirchen bedürfen, war Andreas Sturm eine Person, die einem Zuversicht gab“, hieß es. Der von Sturm geprägte Kurs solle beibehalten werden.

Der Rücktritt von Sturm „lässt uns auch nachdenklich zurück“, teilte der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum mit. „Wir können nachvollziehen, dass dieses Wirken viel Kraft kostet und verstehen die Gründe, die Andreas Sturm für sein Ausscheiden aus dem Dienst genannt hat.“ Gleichzeitig bedauere man, dass „mit ihm ein so großer Fürsprecher für eine menschennahe, moderne Kirche zu diesem Zeitpunkt geht“.

Das Katholische Bistum der Altkatholiken in Deutschland umfasst derzeit rund 60 Gemeinden in fast allen Bundesländern. In Bonn befindet sich der Sitz des Bischofs mit der Bistums- und Bischofskirche. Die altkatholische Kirche entstand nach den Entscheidungen des Ersten Vatikanischen Konzils von 1870, wonach der Papst die oberste rechtliche Gewalt in der katholischen Kirche ausübt und in Fragen des Glaubens unfehlbar ist.

Diese Entscheidungen wurden von den Altkatholiken nicht anerkannt, die sich nach eigenen Angaben „in der Tradition der selbstständigen katholischen Kirchen“ mit weitgehender Unabhängigkeit von Rom sehen. Auch das Gebot der Ehelosigkeit (Zölibat) von Priestern gilt bei den Altkatholiken nicht, weil es „biblisch nicht begründbar“ sei.

