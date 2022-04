Beschuldigte aus Telegram-Chatgruppe in Untersuchungshaft

Stacheldrahtzaun hängt an einer Mauer in einer Justizvollzugsanstalt. (Bild: dpa) (Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild)

Koblenz - Gegen die vier zunächst vorläufig festgenommenen Beschuldigten in einer Telegram-Chatgruppe, die Anschläge und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben sollen, ist Haftbefehl erlassen worden. Das Amtsgericht Koblenz habe Untersuchungshaft angeordnet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz am Donnerstag mit. Die Beschuldigten hätten keine Angaben gemacht und kämen nun in verschiedene Untersuchungshaftanstalten in Rheinland-Pfalz.

Die Vier waren am Mittwoch bei bundesweiten Durchsuchungen festgenommen worden. Die beiden Hauptbeschuldigten sind ein 55-Jähriger aus dem rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße sowie ein 54 Jahre alter Mann aus dem brandenburgischen Falkensee. Ihnen und den anderen Festgenommenen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen.

