Bewerbungen für Studienplätze für künftige Landärzte starten

Ein Mann legt in einem Raum einer Medizinischen Fakultät ein Stethoskop neben eine Reanimationspuppe. (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild)

Mainz - Das Bewerbungsverfahren für Medizinstudienplätze über die Landarztquote in Rheinland-Pfalz ist gestartet. Bis zum 30. September können sich Interessierte für das Sommersemester 2023 bewerben, wie das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung am Freitag in Mainz mitteilte. Bewerber und Bewerberinnen verpflichten sich damit, nach dem Studium für zehn Jahre als Landarzt oder im öffentlichen Gesundheitsdienst im ländlichen Raum zu arbeiten.

Dadurch werde jungen Menschen die Chance geboten, sich über die persönliche Eignung statt nur über Schulnoten einen Studienplatz der Medizin zu sichern. Über die Landarztquote werden 14 Plätze, über die Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst drei Plätze an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz vergeben.

