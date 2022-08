4 min

Bislang 43.601 ukrainische Geflüchtete in Rheinland-Pfalz

Vor sechs Monaten hat Russland die Ukraine überfallen, kurz darauf kommen die ersten Geflüchteten in Rheinland-Pfalz an. So läuft es inzwischen mit Arbeit, Unterkunft und Schule.

Von Jens Kleindienst Reporter Politik und Klima