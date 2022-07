Bislang 44 Sprachtreffs für Zugewanderte

Katharina Binz (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Mainz - Seit der Einführung eines neuen Förderangebots zum Lernen der deutschen Sprache Anfang Juni sind in Rheinland-Pfalz 44 Sprachtreffs für Menschen mit Migrationserfahrung eingerichtet worden. Damit seien viele neue Begegnungsorte entstanden, sagte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag in Mainz. Das dafür bereitgestellte Geld von 150.000 Euro sei noch nicht ausgeschöpft, so dass weiterhin Förderanträge gestellt werden könnten, „um den Austausch in deutscher Sprache ohne Lern- und Prüfungsdruck zu ermöglichen“.

Organisiert werden die Sprachtreffs von Veranstaltern von Sprachkursen, kirchlichen Einrichtungen oder Wohlfahrtsverbänden. Geleitet werden sie von ehrenamtlichen Sprachpatinnen und Sprachpaten. Die Sprachvermittlung steht im Zentrum der Integrationspolitik des Landes. Für Kinder und Jugendliche werden in diesem Sommer 355 Feriensprachkurse angeboten, davon 178 für das Grundschulalter und 167 für ältere Schülerinnen und Schüler. Diese Kurse werden von den örtlichen Volkshochschulen organisiert.

