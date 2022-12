Bundeswehr zu feierlicher Zeremonie am Dom in Speyer

Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr stehen auf dem Domplatz bei einem feierlichen Gelöbnis. (© Uwe Anspach/dpa)

Speyer (dpa/lrs) - - Bei einer feierlichen Zeremonie am Dom in Speyer haben mehrere Hundert Rekrutinnen und Rekruten ihr Gelöbnis und ihren Diensteid abgelegt. Zu der Veranstaltung in der pfälzischen Stadt kamen am Donnerstag auch zahlreiche Angehörige der Soldaten sowie Schaulustige, die das Ritual von einem abgesperrten Bereich aus verfolgten.

Die Rekrutinnen und Rekruten stammen etwa vom Luftwaffenausbildungsbataillon Germersheim und der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck. Das Heeresmusikkorps Koblenz spielte unter anderem die deutsche Nationalhymne. Angekündigt waren Ehrengäste wie etwa Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD).