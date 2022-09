CDU will Feuerwehr wegen Waldbrandgefahr besser ausrüsten

Feuerwehrleute stehen zusammen, um einen Einsatz zu besprechen. (Bild: dpa) (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Mainz - Die CDU will die Landesregierung in einem parlamentarischen Antrag auffordern, die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz für die erhöhte Waldbrandgefahr zu wappnen. „Wir müssen alles daran setzen, den Wald zu schützen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Montag in Mainz. Feuerwehren und Kommunen müssten so ausgestattet werden, dass sie in der Lage seien, mögliche Gefahrenquellen zu erkennen und Waldbrände effizient zu löschen. Die Gefahr sei noch nie so hoch gewesen wie in diesem Jahr.

Konkret schlägt die CDU-Fraktion ein Sonderprogramm mit fünf Millionen Euro für die Anschaffung von Tanklöschfahrzeugen vor. Mittelfristig sei auch ein dritter Hubschrauber zur länderübergreifenden Brandbekämpfung erforderlich, sagte Baldauf. Für die Beschaffung von leichterer Einsatzkleidung müsse es mit einem Zuschuss von 40 Prozent der Kosten eine dauerhafte Unterstützung geben. Für die schnelle Erkennung von Brandherden werden Pilotprojekte mit optischen Sensoren und Satellitenortung angeregt.

Baldauf forderte auch, Totholz aus Wäldern vor allem in Siedlungsnähe zu entfernen. „Dass alles sich in Richtung eines Urwalds entwickelt, können wir nicht weiterbetreiben.“ Das Klimaschutzministerium erklärte dazu, dass abgestorbenes Holz im Zersetzungsprozess wichtig für die Bildung von Humus und die Speicherung von Wasser sei. Außerdem sei Totholz Brut- und Lebensraum für viele Arten.

