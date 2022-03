Corona in Rheinland-Pfalz: Alles Wichtige im Überblick

Ein Kita-Kind hält einen Corona-Selbsttest in der Hand. (Symbolfoto: Jörg Halisch)

MAINZ - Binnen eines Tages sind in Rheinland-Pfalz 14.002 neue bestätigte Corona-Fälle gezählt worden. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 1534,9 nach 1460,1 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die Zunahme der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner setzte sich somit fort.

Vier weitere Menschen starben seit Mittwoch den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion; die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie beträgt nunmehr 5145.

Die Hospitalisierungsinzidenz ging leicht zurück auf 6,36 nach 6,65 am Vortag. Mit dem Wert wird die Zahl der Aufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern binnen einer Woche je 100.000 Einwohner beschrieben. Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kam am Donnerstag mit 2792,2 der Kreis Vulkaneifel. Am niedrigsten war sie in der Stadt Zweibrücken mit 811,7.

Corona-Zahlen für Mainz und den Kreis Mainz-Bingen

Für die Stadt Mainz wurden am Donnerstag 573 Neuinfektionen (11.225 aktive Fälle) gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt damit 1745. Seit Pandemie-Beginn wurden im Zusammenhang mit Corona 247 Todesfälle verzeichnet. Es kam kein neuer Todesfall hinzu. Seit Pandemiebeginn werden nun 44.389 Fälle gezählt.

Für den Kreis Mainz-Bingen wurden am Dienstag 711 neue Infektionen (10.294 aktive Fälle) vermeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 1685 weiter über der 1000er-Schwelle. Die Zahl der Todesfälle seit Pandemiebeginn beträgt 273. Seit Pandemiebeginn wurden außerdem 37.068 Infektionen im Kreis Mainz-Bingen gemeldet.







Corona-Zahlen für Worms

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Worms liegt am Donnerstag, 17. März, bei 1655,9 und ist damit gestiegen (Vortag: 1231,7). Nach den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hat Worms den zwölfthöchsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Binnen 24 Stunden wurden dem Landesuntersuchungsamt 537 bestätige Corona-Fälle gemeldet. Die meisten Neuinfektionen werden nicht mehr bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen liegt bei 2070,1 (Vortag: 1491,0). Derweil wurde dem Gesundheitsamt kein weiterer Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,36 (Vortag: 6,65). Aktive Fälle in Worms: 3822.

Corona-Zahlen für den Landkreis Alzey-Worms

Für den Landkreis Alzey-Worms liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1635,9 und ist damit gestiegen (Vortag: 1284,9). Wie aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes hervorgeht, hat der Kreis den neunzehnthöchsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Binnen 24 Stunden wurden dem Landesuntersuchungsamt 433 bestätige Corona-Fälle gemeldet. Die meisten Neuinfektionen werden weiterhin bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen liegt bei 2123,9 (Vortag: 1779,1). Derweil wurden dem Gesundheitsamt für den Kreis ein weiterer Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,36 (Vortag: 6,65). Aktive Fälle im Landkreis: 5792.

