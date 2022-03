Corona-Inzidenz gestiegen: Zehn Tote innerhalb eines Tages

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Mainz - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 1389,7 nach 1375,8 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die Gesundheitsämter registrierten binnen 24 Stunden 13.062 bestätigte neue Corona-Fälle. Zehn Menschen starben mit oder an einer Covid-19-Infektion. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 5120 Menschen.

Die Hospitalisierungsinzidenz sank dem Landesamt zufolge erneut leicht von 7,11 am Montag auf 6,53. Diese für die Beurteilung der Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-19-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wies der Kreis Vulkaneifel mit 2669,8 auf, den niedrigsten Wert hatte die Stadt Zweibrücken mit 828,9.

