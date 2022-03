Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bleibt weiter hoch

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. (Bild: dpa) (Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild)

Mainz - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz bleibt weiter auf hohem Stand. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Dienstag einen Wert von 1564,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - leicht höher als am Montag mit 1561,0. Der bisher höchste Stand wurde am Freitag mit 1633,6 notiert.

Die Gesundheitsämter registrierten 13.501 neue Fälle an einem Tag (Stand 14.10 Uhr), wie die Behörde weiter mitteilte. Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen stieg auf 194.618. Das sind mehr Fälle, als die im Bundesland zweitgrößte Stadt Ludwigshafen Einwohner hat. Zudem wurden 21 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5181 erhöhte.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 5,59 auf 6,48. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Dienstag im Kreis Vulkaneifel mit 2616,9. Es folgten die Kreise Kusel (2380,7), Bad Kreuznach (2190,9) und Cochem-Zell (2143,6). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 865,2 in der Stadt Koblenz.

