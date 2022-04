Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz erneut gesunken

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. (Bild: dpa) (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild)

Koblenz - Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Freitag weiter gesunken. Der Wert lag bei 718,7 nach 772,5 am Donnerstag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die Hospitalisierungsinzidenz betrug unverändert 6,55. Dem LUA zufolge gab es 4690 neue bestätigte Corona-Fälle. Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit liegt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie in Rheinland-Pfalz bei nunmehr 5516.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-97283/2