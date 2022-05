Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz erneut gesunken

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Koblenz - Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Pandemie ist in Rheinland-Pfalz weiter gesunken. Sie lag am Dienstag bei 532,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - nach 598,2 am Montag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand jeweils 14.10 Uhr). Die Hospitalisierungsinzidenz betrug 3,80 pro 100.000 Bürger, nach 4,42 am Montag.

Dem LUA zufolge gab es 5026 neue bestätigte Corona-Fälle. Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit erreichte die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Rheinland-Pfalz vor gut zwei Jahren am Dienstag 5533.

© dpa-infocom, dpa:220503-99-142253/2