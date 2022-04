Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Koblenz/Mainz - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist leicht zurückgegangen. Sie betrug am Dienstag 963,6, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Am Montag hatte der Wert noch bei 1013,5 gelegen. Die Inzidenz beschreibt die Zahl neuer, gemeldeter Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter registrierten 7787 neue Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um zwölf auf 5484. Die Hospitalisierungsinzidenz sank leicht von 8,56 auf 8,29. Die für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Größe gibt die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten in Krankenhäusern binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

