Die Wut der Hausärzte auf den Gesundheitsminister

Das Bundesgesundheitsministerium will Corona-Schutzartikel in Hausarztpraxen künftig nicht mehr bezahlen. Der Ärger bei den Hausärzten in Rheinland-Pfalz darüber ist groß.

Von Christiane Stein Reporterin Wirtschaft