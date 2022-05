Diözesanversammlung spricht sich für Frauenquote aus

Bischof Karl-Heinz Wiesemann. (Bild: dpa) (Foto: Jens Schulze/epd Pool/dpa/Archivbild)

Speyer - Zur Förderung von Frauen im Bistum Speyer hat sich die Diözesanversammlung als Beratergremium des Bischofs für eine Quote ausgesprochen. Demnach soll bis spätestens 2030 der Frauenanteil in Leitungspositionen auf allen Ebenen, die nicht die Weihe erfordern, sowie in allen diözesanen und pfarrlichen Gremien auf mindestens 35 Prozent gesteigert werden, teilte das Bistum am Mittwoch mit.

63 Prozent der per Video zugeschalteten Mitglieder stimmten zu. Details sollen bis Sommer 2023 von einem noch zu gründenden Ausschuss erarbeitet werden. Die Vorschläge werden dann erneut von der Versammlung beraten und gegebenenfalls beschlossen. Bischof Karl-Heinz Wiesemann stellte sich hinter das Anliegen und begrüßte die Initiative.

