Dreyer: 14.500 Flüchtlinge aus Ukraine in Rheinland-Pfalz

Malu Dreyer ist Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bislang bereits insgesamt 14.500 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Etwa 3500 Menschen seien von den fünf Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) des Landes registriert worden.

Darüber hinaus hätten die Kommunen von 11.000 Kriegsflüchtlingen berichtet, sagte Dreyer am Donnerstag nach Beratungen der Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Sie gehe davon aus, dass die zentrale Verteilung der Geflüchteten in den nächsten Tagen an Fahrt aufnehmen werde.

Hier sehen Sie in Kürze die Aufzeichnung der Pressekonferenz der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu den Ergebnissen.

Die Pressekonferenz

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube.

Hier die Pressekonferenz mit Untertiteln

Im folgenden Livestream-Player bieten wir Untertitel an, die automatisch von einer Spracherkennungssoftware generiert wird. Diese wird stetig verbessert, aber es kann natürlich zu Fehlern kommen – gerade wenn die Ton- und/oder Sprechqualität nicht optimal ist.

„Mit jedem Tag des Fortdauerns des Kriegs von Wladimir Putin gegen die Ukraine wird die Situation der Menschen im Kriegsgebiet dramatischer", erklärte Dreyer. "Um den flüchtenden Menschen bestmöglich helfen zu können, brauchen wir eine Koordinierung zwischen Bund und Ländern." Dazu habe man bereits einen wöchentlich tagenden Bund-Länder-Koordinierungsstab unter Federführung des Bundesinnenministeriums eingerichtet.

Im nächsten Schritt sei es wichtig, die Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen zu ermöglichen. Dazu bietet der Bund den kostenfreien Zugang zu den Kursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an. Kinder sollen schnell Zugang zu Kitas bekommen, Kinder und Jugendliche sollen in Schulen und Jugendliche und junge Erwachsene in weiterführenden Schulen und Hochschulen integriert werden. Für vulnerable Gruppen und die ältere Generation müssen Plätze in Alten- und Pflegeheimen gefunden werden. Die Agenturen für Arbeit werden bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen helfen und weitere Fördermaßnahmen anbieten.

Die Länderchefs und –chefinnen haben sich am Donnerstag mit Bundeskanzler Olaf Scholz zur Corona-Lage in Deutschland sowie zum Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen auf Bund und Länder beraten. Das umfasst unter anderem die Situation der Flüchtlinge, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Energieversorgung und auch auf die Cybersicherheit.