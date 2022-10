Dreyer erwartet von Lewentz Klärung offener Fragen

Malu Dreyer spricht auf einer Pressekonferenz. (Bild: dpa) (Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer erwartet nach einem Bericht der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ von Innenminister Roger Lewentz die Klärung offener Fragen zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Ministerpräsidentin habe „keine eigenen Erkenntnisse“ zu einem Einsatzbericht von Hubschrauberpiloten der Polizei sowie zu erst kürzlich aufgetauchten Polizeivideos aus der Katastrophennacht vom 14. zum 15. Juli 2021, teilte die Staatskanzlei am Montag der Tageszeitung mit.

„Ministerpräsidentin Malu Dreyer erwartet, dass die offenen Fragen vom Innenminister geklärt werden“, hieß es in der Antwort der Staatskanzlei auf die Anfrage der Zeitung. „Sie geht davon aus, dass die offenen Fragen geklärt werden“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Der schriftliche Lagebericht der Polizei über die Lage an der Ahr ging bereits in der Nacht der Katastrophe im Lagezentrum des Innenministeriums ein. Dem Ressortschef Lewentz (SPD) habe der Bericht in der Nacht aber nicht vorgelegen, teilte das Ministerium am Wochenende mit. Der Bericht sei ebenso wie die erst kürzlich aufgetauchten Polizeivideos vor drei Wochen dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe übermittelt worden.

Lewentz hatte vor dem Untersuchungsausschuss erklärt, er habe in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt. Er habe die nun aufgetauchten Filme erst im Untersuchungsausschuss Ende September gesehen. Von dem schriftlichen Bericht war in der Sitzung Ende September nicht die Rede. Die Polizei hat eingeräumt, die Filme zu spät an die Staatsanwaltschaft und den Untersuchungsausschuss übermittelt zu haben.

Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer kamen im Ahrtal mindestens 134 Menschen ums Leben.

© dpa-infocom, dpa:221010-99-78827/2