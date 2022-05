Dreyer und Biontech-Gründer Sahin zur Entwicklung von TRON

Jetzt teilen:

Mainz - Für die RNA-basierte Medizin stehen in Mainz vor allem Biontech mit seinem Corona-Impfstoff und der Krebsforschung sowie TRON. Die universitäre Ausgründung von 2010 und gemeinnützige Forschungseinrichtung wird mehrheitlich von der Universitätsmedizin und dem Land Rheinland-Pfalz getragen. Geforscht wird an neuen Diagnostika und Therapien für die Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten. Ziel ist es, die Ergebnisse schnell am Krankenbett verfügbar zu machen.

TRON steht auch im Mittelpunkt des Vorhabens der rot-grün-gelben Landesregierung, Rheinland-Pfalz zu einem führenden Standort für Biotechnologie, Krebs- und Altersforschung zu machen. Dabei ist Mainz ein Schwerpunkt.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informiert an diesem Montag (13.00 Uhr) gemeinsam mit dem Mitbegründer und Gesellschafter von TRON, Uğur Şahin, in einer Pressekonferenz über die Zukunftsperspektiven der gemeinnützigen GmbH. Mit dabei sind auch Wissenschafts- und Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD), der Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Mainz, Professor Norbert Pfeiffer, sowie der Landeskoordinator für Biotechnologie, Georg Krausch.

© dpa-infocom, dpa:220501-99-118843/2