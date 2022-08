Ehrenamtstag: Ministerpräsidentin Dreyer dankt Aktiven

Malu Dreyer (SPD) Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. (Bild: dpa) (Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild)

Gerolstein - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat beim landesweiten Ehrenamtstag in Gerolstein allen Engagierten gedankt. „Rheinland-Pfalz ist Ehrenamtsland“, sagte sie am Sonntag bei der Eröffnung der Veranstaltung. Mit rund 1,7 Millionen Menschen sei „fast jede und jeder Zweite in Rheinland-Pfalz“ ehrenamtlich aktiv. Die Menschen engagierten sich in Vereinen, Projekten und Initiativen - packten soziale und kulturelle Aufgaben an, kümmerten sich um alte, kranke und geflüchtete Menschen oder machten bei Feuerwehren und Rettungsdiensten mit.

Nach den Krisenerfahrungen der vergangenen Jahre mit Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 sei deutlich geworden, dass die Bürger und Bürgerinnen anpackten, wann immer Hilfe und Solidarität erforderlich sei. „Wir stehen in Rheinland-Pfalz zusammen und übernehmen gemeinsam Verantwortung“, sagte Dreyer. Es sei ihr wichtig, ehrenamtlich Engagierte bestmöglich zu unterstützen und gute Rahmenbedingungen für das Ehrenamt zu schaffen. „Das hat für die Landesregierung hohe Priorität.“

Der 19. landesweite Ehrenamtstag fand auf Einladung von Dreyer in Gerolstein in der Vulkaneifel statt. Geboten werden sollte ein buntes Programm mit Musik, Tanz und Gesprächen. Rund 50 Organisationen, Einrichtungen und Initiativen aus Rheinland-Pfalz stellten auf einem „Marktplatz Ehrenamt“ ihr Engagement vor: Die thematische Bandbreite reichte von Sport, Kultur, Gesundheit, Kinder und Jugend über Natur, Umwelt, Tierschutz bis Flucht und Asyl.

Bereits vor zwei Jahren war der Ehrenamtstag in Gerolstein gefeiert worden - wegen Corona aber mit einem hybriden Format. Die Stadt an der Kyll war im vergangenen Sommer auch von der Flut stark betroffen gewesen.

