Ein Jahr Flutkatastrophe Ahrflut: Eine Bestandsaufnahme

Rückblick: Was hat sich seither im Ahrtal getan?

Die Flutkatastrophe an der Ahr ist ein Jahr her. Unser Fotograf hat kurz nach der Flut die Lage dokumentiert. Und ist ein Jahr später an die Orte zurückgekehrt. Was hat sich getan? Hier klicken: Foto-Vergleich – Das Ahrtal ein Jahr nach der Flut