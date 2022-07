Ein Jahr nach der Ahrtal-Flut: Gedenkfeier für die Opfer

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. (Foto: Sascha Kopp)

Ahrtal: Eine apokalyptische Nacht – und der Blick nach vorne

Die Gedenkfeier ein Jahr nach der Ahrflut gibt der Erinnerung an die Opfer Raum. Sie soll nach den furchtbaren Zerstörungen aber auch Mut machen für den Wiederaufbau. Alles zur Gedenkfeier am Jahrestag der Ahrflut lesen Sie hier.

Dreyer spricht bei Gedenken am Flutjahrestag

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht beim Wiederaufbau im flutgeschädigten Ahrtal viel erreicht, hat aber auch Verständnis für Ungeduld. "Ich kann verstehen, wenn Ihnen alles trotzdem manchmal nicht schnell genug geht, wenn Sie einfach nur wollen, dass es vorangeht", sagte sie am Donnerstag bei einer Veranstaltung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. "Ich versichere Ihnen, wir arbeiten jeden Tag hart daran, dass für alle der Wiederaufbau gut gelingt", betonte Dreyer am Jahrestag der Katastrophe. Das Gedenken mache deutlich, dass die Menschen nicht allein seien. "Ganz Rheinland-Pfalz, ganz Deutschland und weit darüber hinaus schaut hierher, nicht nur heute. Das Versprechen der ersten Tage nach der Katastrophe gilt: Das Ahrtal ist nicht vergessen."An Kanzler Scholz gewandt, sagte Dreyer: "Binnen weniger Wochen hat der Bund gemeinsam mit den Ländern ein historisches Wiederaufbauprogramm von 15 Milliarden Euro für Rheinland-Pfalz bereitgestellt." Am Morgen sei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Ahrtal gewesen. "Auch das ist ein wichtiges Zeichen für Solidarität beim Wiederaufbau." Die Flutfolgen zu überwinden, gelinge nur gemeinsam, meinte die Ministerpräsidentin. "Wir brauchen einander."

Steinmeier im Ahrtal: „Wir haben Euch nicht vergessen“

Alles zum Besuch des Bundespräsidenten lesen Sie hier. Zum Jahrestag der Flutkatastrophe ist der Bundespräsident zu Besuch im Flutgebiet im Ahrtal. Die Menschen, mit denen er spricht, hatten noch Glück – doch der Unmut im Tal wächst.

Fotos 14.07.2022: Ein Jahr nach der Ahrtal-Flut: Steinmeier und Dreyer vor Ort Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Foto: Sascha Kopp Ein Jahr nach der Ahrflut sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Ahrtal. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Sascha Kopp Gedenkfeier am Jahrestag der Ahrflut Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Sascha Kopp Bundeskanzler Scholz bei der Gedenkfeier am Jahrestag der Ahrflut Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Sascha Kopp

Steinmeier: Wiederaufbau dauert Jahre

Der Wiederaufbau im flutgeschädigten Ahrtal wird nach Einschätzung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch lange dauern. Am ersten Jahrestag der tödlichen Hochwasserkatastrophe sagte er bei einem Besuch in dem Flusstal auch mit Blick auf ausgebuchte Gutachter und Handwerker, die Bauarbeiten würden noch "die nächsten Jahre" ein Thema sein. Mit Blick auf die Sturzflut Mitte Juli 2021 ergänzte Steinmeier am Donnerstag in bei seinem Besuch in Altenahr: "Der Klimawandel hat uns erreicht." Das zeigten auch wieder diese Tage mit brennenden Wäldern und sinkendem Grundwasserspiegel. In vielen Regionen drohe nach den Jahren 2018 bis 2020 nun "ein vierter Dürresommer". Der Kampf gegen den Klimawandel habe nicht an Dringlichkeit verloren. An der Verbesserung von Katastrophenschutz und -vorsorge werde gearbeitet. Mit Blick auf die Flutopfer betonte Steinmeier: "Wir haben die Menschen nicht vergessen."

Steinmeier und Scholz im Ahrtal

Zum ersten Jahrestag der tödlichen Ahr-Flutkatastrophe hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag das Ahrtal besucht. Zuerst sprach er in Begleitung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beim Besuch einer wiederaufgebauten Weinstube im teilzerstörten Winzerdorf Altenahr mit Betroffenen, Helfern und Kommunalpolitikern.

Der Dienstwagen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht im Ahrtal vor einem zerstörten Gebäude. (Foto: Sascha Kopp/VRM)

Anschließend wollte das Staatsoberhaupt in einer weiteren flutgeschädigten Ahr-Weinbaugemeinde, in Dernau, eine Schreinerei und ein Weingut besuchen. Beide Betriebe waren ebenfalls vom Hochwasser beschädigt worden. Am Nachmittag wollte Steinmeier nach Euskirchen in Nordrhein-Westfalen weiterreisen, um an einem Gedenkgottesdienst für die dortigen Flutopfer teilzunehmen.

Bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Ahrtals in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Abend wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als Gast ohne Redebeitrag erwartet. Im Kurpark der stark flutgeschädigten Kreisstadt können sich bei dem öffentlichen Gedenken bis zu 2000 Menschen versammeln. Die Erinnerung an die Opfer soll laut der Landesregierung verbunden werden mit einem „sichtbaren Signal für den Zusammenhalt und den gemeinsamen Aufbruch“.

Ein Motivwagen mit drei Affenfiguren an der Hauptstraße des Ahr-Städtchens Dernau erinnert an die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal vor genau einem Jahr. (Foto: Boris Roessler/dpa)

Chronologie der Hochwasser-Katastrophe

Die Ereignisse im Überblick: Ein Jahr ist die Hochwasser-Katastrophe nun her. Insbesondere das Ahrtal wurde schwer verwüstet. Was ist wann genau passiert?

„Die Todesschreie der Mutter werde ich nie vergessen“

Das bewegende Schicksal der Familie Bleffert bündelt sich die Flutkatastrophe an der Ahr auf vielfache Weise. Auch der beschämende Umgang mit ihren Folgen, etwa dem langen Kampf mit der Versicherung.

Kommentar zum Umgang mit der Flutkatastrophe: Bittere Bilanz

"Die Flutkatastrophe im Ahrtal markiert einen Tiefpunkt der politischen Kulturpflege. Sie steht in scharfem Kontrast zu der Kultur der Mitmenschlichkeit, die Tausende von freiwilligen Helfern in die Katastrophengebiete trugen", kommentiert VRM-Chefredakteur Friedrich Roeingh

Wie der SV Dernau nach der Flut weiter macht

Eine verwüstete Sportanlage und bürokratische Hürden bei der Planung eines neuen Platzes. Spieler, die den Verein verlassen. Wie es beim SV Dernau ein Jahr nach der Flut aussieht,

Der Sportplatz des SV Dernau ist zwar mittlerweile von den Schlammbergen befreit, wird aber nie mehr bespielbar sein. Deshalb spielte der A-Ligist in der Vorsaison immer nur auswärts und trainierte 25 Kilometer entfernt in Niederzissen. (Archivfoto: SV Dernau)

Rückblick: Was hat sich seither im Ahrtal getan?

Redakteurin Carina Schmidt hat 2021 in Bad Neuenahr-Ahrweiler geholfen. Ein Jahr später besucht sie vier Menschen wieder. Wie es ihnen geht und was von der Flut bleibt,

Podcasts Rheingehört! unser Volontär Robin Eisenmann und VRM-Chefredakteur Friedrich Roeingh. Neben der Erinnerung an die ersten Tage nach dem Hochwasser veranschaulichen die beiden die Arbeit der letzten 12 Monate, den Erfolg der eigenen Spendenkampagne und die Hintergründe zum ersten Jahrestag.

Bereits kurz nachdem sich die Pegelstände zurückgezogen haben startete die VRM mit ihrer Berichterstattung vor Ort: Reporter dokumentierten das Leid der Betroffenen und verfolgten im letzten Jahr die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten. Darüber sprechen in der neuen Folge unser Volontär Robin Eisenmann und VRM-Chefredakteur Friedrich Roeingh. Neben der Erinnerung an die ersten Tage nach dem Hochwasser veranschaulichen die beiden die Arbeit der letzten 12 Monate, den Erfolg der eigenen Spendenkampagne und die Hintergründe zum ersten Jahrestag.





Es ist die größte Spendenaktion in der Geschichte der VRM-Zeitungen: 2,7 Millionen Euro haben Leser an Menschen im Ahrtal gespendet. Staatliche Hilfen fehlen teils bis heute.



Stockender Wiederaufbau, fehlende Hilfsgelder: Mehrere hundert Menschen protestierten am Mainzer Landtag. Landespolitiker stellten sich, aber nicht die Landesregierung.

Einsatz an der Ahr: Helfer aus der Region erinnern sich

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe packen Helfer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg noch immer beim Wiederaufbau mit an - und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Ihre Arbeit hat sich aber inzwischen verändert.

Ein Jahr nach Flutkatastrophe im Ahrtal blickt Peter Münch vom Rüsselsheimer THW auf den Einsatz zurück. Wie das Rüsselsheimer THW geholfen hat und was von dem Unglück bleibt.





Seit der Flutkatastrophe an der Ahr hat die Aarbergenerin Sandra Foth ihr Zuhause an der Aar an unzähligen Wochenenden verlassen, um beim Aufräumen und beim Wiederaufbau an der Ahr zu helfen. Was sie dort erlebt hat, hat ihr Leben verändert.

Winzer an der Ahr erhielten Hilfe aus der Luft:





Fassungslos im Katastrophengebiet: Lilien-Legende Marco „Toni" Sailer und Jens Johanni überreichen im Januar 2022 14.000 Euro für Flutopfer im Ahrtal. Vor Ort wird eindrücklich klar, dass der Wiederaufbau noch viele Jahre dauern wird.

Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe

Seit Monaten arbeitet der U-Ausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages die Geschehnisse rund um die Ahr-Flut politisch auf. Ergebnis: Es gab Möglichkeiten, Opfer zu verhindern.





Bundesfamilienministerin Anne Spiegel stellt ihr Amt nach Kritik an ihrem Umgang mit der Ahr-Flutkatastrophe zur Verfügung. Das sagen Bundes- und Landespolitiker zu diesem Schritt.

Der Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler hat die Aussage vor dem U-Ausschuss verweigert. Aufschlussreicher waren indes SMS, die Pföhler während der Flut verschickt hatte.

Vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe an der Ahr haben einen Tag lang Meteorologen ausgesagt, ab wann das Unwetter absehbar war. Mit dabei: Jörg Kachelmann.







Nicht nur Unglück – auch das passierte:





Steffen Wagner aus Ingelheim fährt im Juli 2021 nach Altenahr, um bei den verheerenden Folgen der Flutkatastrophe zu helfen. Und traf dort seine jetzige Frau.

Ein Post der Polizei geht derzeit in den sozialen Netzwerken viral. Zu sehen darauf ist die Luftaufnahme eines Herzens, das wohl den Helfern nach dem Hochwasser gewidmet ist.

Eine Puppe wurde nach der Flutkatastrophe in einem Gebüsch gefunden. Jetzt ist sie wieder bei dem Mädchen – zusammen mit einer Aufmerksamkeit der Polizei.