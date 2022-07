Ein Jahr nach der Flut im Ahrtal: Eine Bestandsaufnahme

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 sind 134 Menschen bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal gestorben. (Foto: Lukas Görlach)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Rückblick: Was hat sich seither im Ahrtal getan?

Verknüpfte Artikel

Einsatz an der Ahr: Helfer aus der Region erinnern sich

Ein Jahr nach Flutkatastrophe im Ahrtal blickt Peter Münch vom Rüsselsheimer THW auf den Einsatz zurück. Wie das Rüsselsheimer THW geholfen hat und was von dem Unglück bleibt. Hier klicken: „Rüsselsheimer THW im Ahrtal: Ein unvergesslicher Einsatz

Seit der Flutkatastrophe an der Ahr hat die Aarbergenerin Sandra Foth ihr Zuhause an der Aar an unzähligen Wochenenden verlassen, um beim Aufräumen und beim Wiederaufbau an der Ahr zu helfen. Was sie dort erlebt hat, hat ihr Leben verändert. Mehr dazu hier: Fluthelferin aus Aarbergen über das Ahrtal

Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe

Seit Monaten arbeitet der U-Ausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages die Geschehnisse rund um die Ahr-Flut politisch auf. Ergebnis: Es gab Möglichkeiten, Opfer zu verhindern. Lesen Sie hier weiter: Flutkatastrophe an der Ahr: das multiple Organversagen

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel stellt ihr Amt nach Kritik an ihrem Umgang mit der Ahr-Flutkatastrophe zur Verfügung. Das sagen Bundes- und Landespolitiker zu diesem Schritt. Mehr zum Thema: Familienministerin Anne Spiegel tritt zurück

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Der Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler hat die Aussage vor dem U-Ausschuss verweigert. Aufschlussreicher waren indes SMS, die Pföhler während der Flut verschickt hatte. Mehr zum Thema: Ahr-Landrat Pföhler schweigt im Zeugenstand zur Flutnacht







Nicht nur Unglück – auch das passierte:

Steffen Wagner aus Ingelheim fährt im Juli 2021 nach Altenahr, um bei den verheerenden Folgen der Flutkatastrophe zu helfen. Und traf dort seine jetzige Frau. Mehr: Rheinhesse findet als Helfer im Ahrtal sein Liebesglück

Ein Post der Polizei geht derzeit in den sozialen Netzwerken viral. Zu sehen darauf ist die Luftaufnahme eines Herzens, das wohl den Helfern nach dem Hochwasser gewidmet ist. Hier klicken: Dank aus dem Ahrtal erobert die Herzen der Netz-Gemeinde