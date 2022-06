Erster Fall von Affenpocken in Rheinland-Pfalz

Eine Labortechnikerin im mikrobiologischen Labor eines Krankenhauses. (Symbolfoto: dpa)

MAINZ - In Rheinland-Pfalz gibt es einen ersten Fall von Affenpocken. Das hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Montagmittag auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Zuvor war am Montagmorgen Rheinland-Pfalz erstmals in der Übersicht der von Affenpocken betroffenen Bundesländer des Robert Koch-Instituts aufgetaucht. Genauere Details zur betroffenen Person gibt das Ministerium allerdings nicht heraus.



„Das zuständige Gesundheitsamt ist in engem vertraulichen Kontakt“, schreibt eine Sprecherin des Ministeriums. Darüber hinaus könne ein Infektionsrisiko für die Allgemeinheit ausgeschlossen werden, „denn es bestanden seit Infektionsbeginn keine Kontakte in der Region“, führt die Sprecherin fort. „Die abgesonderte Person ist wohlauf“, heißt es weiter.

Für Deutschland hat das Robert Koch-Institut am Montag insgesamt 189 Fälle von Affenpocken bestätigt. Die meisten der Fälle sind dabei in Berlin. Darüber hinaus verteilen sich die Betroffenen auf insgesamt elf Bundesländer – darunter nun auch Rheinland-Pfalz. In Hessen war der erste Fall von Affenpocken bei einem 39-Jährigem aus Frankfurt bereits Ende Mai festgestellt worden.