Erweiterter Landesvorstand gewählt: Binz vertritt Regierung

Katharina Binz (Bündnis 90/Die Grünen), rheinland-pfälzische Familienministerin. (Bild: dpa) (Foto: Harald Tittel/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Idar-Oberstein - Der erweiterte Landesvorstand der Grünen in Rheinland-Pfalz ist nach den Worten von Integrations- und Familienministerin Katharina Binz zentrales Debatten- und wichtiges Vernetzungsgremium - auch nach Berlin. Die stellvertretende Ministerpräsidentin ist am Sonntag beim teils digitalen Landesparteitag in Idar-Oberstein als Vertreterin der Landesregierung mit 80,24 Prozent der Stimmen in das Gremium gewählt worden. Auf die Kandidatur habe sie sich mit der zweiten grünen Ministerin, Katrin Eder (Klimaschutz), geeinigt.

Der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Bernhard Braun, ist qua Amt Mitglied. Gewählt wurden außerdem Lena Etzkorn aus Koblenz für die Grüne Jugend und Tabea Rößner aus Mainz für die Landesgruppe im Bundestag. Als weitere Mitglieder auf den anderen Plätzen wählten die Delegierten: Lea Siegfried aus Kaiserslautern, Lukas Hartmann aus Landau, Hannah Heller aus Speyer, Julian Joswig von den Grünen im Rhein-Hunsrück-Kreis sowie Stefani Jürries aus dem Kreis Ahrweiler.

Die neuen Landesvorsitzenden Paul Bunjes aus Kaiserslautern und Natalie Cramme-Hill aus Trier waren bereits am Samstag gewählt worden. Der 27-Jährige setzte sich gegen Benjamin Buddendiek aus Mainz mit 63,4 Prozent der Stimmen durch. Die 35-Jährige kam ohne Gegenkandidatin auf 82,9 Prozent der Stimmen. Alle Wahlen müssen noch bis zum 31. März per Brief bestätigt werden. Birgit Meyreis wurde als Schatzmeisterin bestätigt.

Der Grundsatz der Grünen zur Trennung von Amt und Mandat hatte die Neuwahl des Landesvorstands notwendig gemacht. Die bisherige Landesvorsitzende Misbah Khan war in den Bundestag gewählt worden. Ihr Mit-Vorsitzender, Josef Winkler, gehört dem neuen Landtag an.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-501005/3