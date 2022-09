Fluthilfe-Medaille an Einsatzkräfte verliehen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Für ihren Einsatz während der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz Hilfe sind am Montag stellvertretend die ersten 60 von rund 50.000 Einsatzkräften mit der Fluthilfe-Medaille des Landes ausgezeichnet worden. „Teilweise unter dem Einsatz Ihres eigenen Lebens haben Sie sich für andere eingesetzt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei einer Feier- und Gedenkstunde an die Vertreter von Feuerwehr, Polizei, Rettungskräften und anderen Hilfsorganisationen. „Sie sind echte Vorbilder“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD).

Rund 35.000 Angehörige der sogenannten Blaulichtfamilie, die die Medaille erhalten, stammen aus Rheinland-Pfalz, rund 15.000 Helferinnen und Helfer aus den anderen Bundesländern. Posthum verliehen wurde die Medaille an eine 19 Jahre alte Feuerwehrfrau, die beim Versuch, eine ältere Frau in Dorsel (Landkreis Ahrweiler) zu retten, ums Leben kam. Die weiteren Verleihungen der Medaillen sollen nach Angaben der Landesregierung voraussichtlich über die Kommunen erfolgen, in anderen Bundesländern über die Innenministerien.

© dpa-infocom, dpa:220912-99-729767/2