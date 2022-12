Fraktionen stellen Änderungsanträge zum Haushalt vor

Jetzt teilen:

Mainz dpa/lrs) - - Die Regierungsfraktionen in Rheinland-Pfalz stellen an diesem Montag (11.30 Uhr) ihre Änderungsanträge zum Doppelhaushalt des Landes für die nächsten zwei Jahre vor. Wie in vergangenen Jahren wollen SPD, Grüne und FDP damit eigene Akzente setzen und über den Haushaltsentwurf der Landesregierung hinaus besondere Anliegen finanziell unterstützen.

Die Anträge werden von den drei Fraktionen gemeinsam eingebracht und von den drei Vorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Bernhard Braun (Grüne) und Philipp Fernis (FDP) erläutert. Auch die drei oppositionellen Fraktionen bringen Änderungsanträge ein, die wegen fehlender Mehrheit im Landtag aber kaum Chancen auf eine parlamentarische Zustimmung haben.