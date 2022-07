Freie Wähler-Fraktionschef: Atomkraftwerke weiter nutzen

Joachim Streit, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag von Rheinland-Pfalz. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Mainz - Der Fraktionschef der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag, Joachim Streit, hat sich angesichts der aktuellen Energiekrise für eine Weiternutzung der Kernkraft in Deutschland ausgesprochen. „Man sollte die Atomkraftwerke auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Sie sind mit die sichersten auf der Welt.“, sagte Streit am Montag im Regionalmagazin „17:30 SAT.1 LIVE“ für Hessen und Rheinland-Pfalz. „Solange wir Brennstoff bekommen, sollten sie am Netz bleiben“, sagte der Fraktionsvorsitzende.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Drosselung russischer Gaslieferungen nach Europa haben eine Energiekrise ausgelöst. In Deutschland werden deshalb Forderungen laut, die noch bis Jahresende laufenden Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen. Eine Verlängerung der Laufzeiten lehnen das Wirtschafts- und das Umweltministerium jedoch ab.

Das einzige Kernkraftwerk in Rheinland-Pfalz in Mülheim-Kärlich war 1988 nach nur rund 13 Monaten am Netz abgeschaltet worden, weil bei den Planungen die Erdbebengefahr nicht ausreichend berücksichtigt worden war.

