Gewalt gegen Polizeibeamte erreicht neue Höchstwerte

WIESBADEN - Das vergangene Jahr ist ein Rekordjahr gewesen. Das Bundeskriminalamt (BKA) registrierte eine leichte Zunahme an Gewalttaten gegen Polizeibeamte (um 1,8 Prozent) und Opferzahlen (um 4,5 Prozent) leicht zu, wie das BKA in ihrem Bundeslagebild berichtet. In Zahlen ausgedrückt waren es 39.649 Gewaltdelikte und 88.628 als Opfer registrierte Polizistinnen und Polizisten. Damit erreichen sowohl die Fall- als auch Opferzahlen im Bereich der Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamte neue Höchstwerte. Denn seit 2012 stieg die Anzahl der Gewalttaten um insgesamt 22,5 Prozent, die Anzahl der Opfer noch deutlicher um 48,4 Prozent.

Von den knapp 40.000 Gewaltdelikten 2021 sind knapp die Hälfte Widerstände gegen Polizeibeamte gewesen. Dabei wurden 46.410 Polizistinnen und Polizisten als Opfer erfasst, fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (2020: 44.213).



Das Bundeslagebild des BKA hielt aber auch eine erfreuliche Statistik bereit. Denn die Anzahl der Tötungsdelikte ging auf 30 registrierte Fälle zurück, 2020 waren es noch 63. In der Folge sank auch Anzahl an Todesopfern von 114 in 2020 auf 55 in 2021. Das BKA weist aber auch daraufhin, dass alle Mord- und Totschlagsdelikte im Versuchsstadium blieben.

Das Bundeskriminalamt macht auch Angaben zu den Tätermerkmalen. Mit 84,2 Prozent war der Großteil der Tatverdächtigen männlich. 70 Prozent hatten eine deutsche Staatsangehörigkeit. Die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen hat sich gegenüber 2020 um drei Prozent auf 9.949 verringert. Mehr als zwei Drittel der Verdächtigen war über 25 Jahre alt. Viele der Tatverdächtigen waren polizeilich bekannt (75,6 Prozent). Fast jeder zweite stand unter Alkoholeinfluss.

Das Lagebild enthält neben Angaben zu Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten auch Daten zu Opfern, die bei der Feuerwehr oder bei Rettungsdiensten tätig sind. In diesem Bereich wurden 2.160 Fälle, in denen mindestens ein Angehöriger dieser beiden Berufsgruppen betroffen war, und 3.083 Opfer registriert. Diese Werte liegen jeweils über dem Niveau des Jahres 2020.