Gewerkschaften rufen zu Mai-Kundgebungen auf

Das Logo des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hängt an einer Wand. (Bild: dpa) (Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ludwigshafen - Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in diesem Jahr wieder auf Straßen und Plätzen für Frieden, Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt demonstrieren. Die zentrale Mai-Kundgebung des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland mit der Vorsitzenden Susanne Wingertszahn und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) findet heute in Ludwigshafen im Ebertpark statt (11.00 Uhr).

Unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ sind gut ein Dutzend Kundgebungen im ganzen Land geplant. In Mainz soll der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke auftreten (11.00 Uhr), in Kaiserslautern wird der Leiter der IG Metall Mitte, Jörg Köhlinger erwartet (10.00 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:220430-99-109074/2