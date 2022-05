Glasfaser soll an Bahngleisen im Land verlegt werden

Alexander Schweitzer (SPD), Digitalisierungs- und Arbeitsminister in Rheinland-Pfalz, spricht. (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Mainz - Rheinland-Pfalz will das gesamte Schienennetz des Landes für den Ausbau von Glasfaserverbindungen nutzen. Das Land unterzeichnete dazu am Donnerstag in Mainz eine Absichtserklärung mit dem TÜV Rheinland und dem Unternehmen OneFiber. „So wie die Schienenwege früher Industrialisierung und Tourismus in die ländlichen und weniger zentralen Regionen brachten, bringen sie heute Digitalisierung und schnelles Internet“, erklärte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD).

Im Auftrag des Landes hat TÜV Rheinland dazu Gesamtnetzdetailplanung erstellt. Damit ist nach Angaben des Ministeriums „eine adressgenaue und bedarfsgerechte Infrastruktur für künftige Glasfaserausbauprojekte“ möglich. OneFiber will voraussichtlich bis 2027 auf einer Länge von 1500 Kilometern ein Open-Access-Netz errichten, das auch alle anderen Telekommunikationsunternehmen vermarkten können. Auch im Rheintal könne dann mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal der Netzausbau forciert werden, erklärte Schweitzer.

