Grundsteuererklärung: Landesamt empfiehlt frühzeitige Abgabe

Koblenz (dpa/lrs) - - Das Landesamt für Steuern empfiehlt Hauseigentümern, mit der Erklärung ihrer Grundsteuerwerte nicht bis zum Ende der bis 31. Januar verlängerten Frist zu warten. Um bei aufkommenden Fragen den persönlichen Service der Steuerverwaltung nutzen zu können, sei es ratsam, sich frühzeitig an das Finanzamt zu wenden, teilte das Landesamt am Donnerstag in Koblenz mit. Nach bisherigen Erfahrungen werde erwartet, dass zum Ende der Frist mit einem deutlich erhöhten Informationsbedarf zu rechnen sei.

Seit Anfang Juli sind nach Angaben des Landesamts etwa 40 Prozent der Grundsteuererklärungen eingegangen. Insgesamt sind nahezu 2,5 Millionen Erklärungen über den Online-Dienst Elster abzugeben. Auf dieser Grundlage werden dann Bescheide zum Grundsteuerwert und Grundsteuermessbetrag verschickt. Ab 2025 erheben die Kommunen dann die entsprechend neu berechnete Grundsteuer.