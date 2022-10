Grünen-Fraktionschef: Ebling bringt große Erfahrung mit

Bernhard Braun (Grüne). (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Mainz - Der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Grünen-Fraktion, Bernhard Braun, hat die Ernennung von Michael Ebling (SPD) zum rheinland-pfälzischen Innenminister begrüßt. Eblings Profil sei wie geschaffen für den Innenminister der Ampelkoalition, sagte Braun nach einer Mitteilung am Donnerstag. „Michael Ebling bringt große politische Erfahrung mit.“ Er kenne als langjähriger OB von Mainz die Bedürfnisse der Kommunen, bringe kommunalpolitische Erfahrung im Spitzenamt mit und habe mit der Ampelkoalition in der Landeshauptstadt auch Erfahrungen mit einer Koalition aus SPD, FDP und Grünen gesammelt. Zudem besitze er aus seiner Zeit als Staatssekretär im Bildungsministerium Erfahrung in der Landespolitik.

