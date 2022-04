Heute live: Bund-Länder-Konferenz zum Ukraine-Krieg

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. (Foto: dpa)

MAINZ - Am Donnerstag berät Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Länderchefinnen und -chefs über die Lage in der Ukraine und die damit einhergehender Auswirkungen auf Bund und Länder. Die Verteilung der Kosten für die Unterbringung, die Gesundheitsversorgung und die Integration der Geflüchteten sowie deren organisatorische Ausgestaltung stehen im Mittelbunkt der Beratungen. Gegen 17.30 Uhr wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer über die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz berichten. Wir übertragen per Livestream.

